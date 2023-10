Jornalista da agência Reuters morre em cobertura no sul do Líbano (comunicado)

Um jornalista da agência internacional de notícias Reuters morreu, nesta sexta-feira (13), no sul do Líbano, enquanto cobria as trocas de tiros na fronteira com Israel.

"Estamos profundamente entristecidos por saber que nosso cinegrafista, Issam Abdallah, foi assassinado", declarou a agência de notícias em um comunicado, acrescentando que "ele fazia parte de uma equipe da Reuters no sul do Líbano".