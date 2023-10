Israel concorda em criar 'zonas seguras' para civis palestinos dentro de Gaza

Israel concorda em criar "zonas seguras" para civis palestinos na Faixa de Gaza, disse um alto funcionário dos Estados Unidos nesta sexta-feira (13), já que uma grande ofensiva israelense no enclave é esperada em resposta ao ataque do Hamas no sábado passado.

"Uma das questões que abordamos nas nossas reuniões de ontem (em Tel Aviv) é a necessidade de estabelecer algumas zonas seguras onde os civis possam se deslocar e estar protegidos das operações de segurança legítimas de Israel", disse o responsável no dia seguinte à visita do secretário de Estado americano, Anthony Blinken.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os Estados Unidos estão em negociações para abrir a passagem fronteiriça de Rafah, em Gaza, a estrangeiros que procuram fugir, disse um alto funcionário dos EUA, enquanto Israel prepara uma grande ofensiva.