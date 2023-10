Forças israelenses, diante do risco de uma guerra urbana sangrenta em Gaza

A Faixa de Gaza já viveu combates violentos em 2014. Na época, Israel mobilizou 75.000 reservistas durante 50 dias, segundo John Spencer, do Instituto de Guerra Moderna na academia militar americana de West Point.

A possível ofensiva terrestre de Israel na Faixa de Gaza contra o grupo islamita palestino Hamas poderia se tornar uma das grandes batalhas urbanas da História, com a mobilização de unidades de elite israelenses em combates árduos, mortais e longos.

Agora, o exército israelense convocou 300.000 reservistas.

"De um lado, temos as ações inconsequentes do Hamas e do outro, a determinação total de Israel e a necessidade de aplicar a Lei de talião" (olho por olho, dente por dente), afirma Pierre Razoux, da Fundação Mediterrânea de Estudos Estratégicos (FMES).

Segundo observadores, os bombardeios a Gaza nos últimos dias preparam a incursão terrestre.

Israel "iniciou os ataques aéreos para eliminar os comandos do Hamas, os principais dirigentes, os túneis, os depósitos de armas e os lança-foguetes a fim de reduzir os riscos", explica Alex Plitsas, do centro de reflexão Atlantic Council.