FMI e BM são criticados por lentidão no combate à mudança climática

Entre as medidas apresentadas, Ajay Banga citou o Uruguai como exemplo: "se tornou o primeiro país a se beneficiar de uma taxa de juros reduzida como resultado direto do cumprimento das metas de desempenho climático".

Durante a reunião anual do FMI e do BM no Marrocos, o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, defendeu a necessidade de uma instituição maior e mais eficaz para "erradicar a pobreza em um planeta habitável".

Quando questionado a respeito, Ajay Banga garantiu que os investimentos diretos em gás, no ano passado, foram limitados a US$ 170 milhões (R$ 858,3 milhões), de um total de US$ 120 bilhões (R$ 605,8 bilhões).

No entanto, os investimentos diretos podem ser apenas a ponta do iceberg. De acordo com a ONG alemã Urgewald, o Banco Mundial permitiu a contribuição de US$ 3,7 bilhões (R$ 18,6 bilhões) ao setor de petróleo e gás no ano passado, por meio de investimentos indiretos.