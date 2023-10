Em 30 anos, US$ 3,8 trilhões em colheitas e pecuária foram perdidos por catástrofes (FAO)

"A comunidade internacional está tomando consciência do aumento considerável do número de catástrofes (...), que quadruplicou desde a década de 1970, e do fato de estes eventos terem um grande impacto na agricultura e nos sistemas agroalimentares", explicou à AFP Piero Conforti, da divisão de estatísticas da FAO, que faz pela primeira vez uma estimativa deste tipo.

O aumento do número de catástrofes anuais se deve, principalmente, à mudança climática - com temperaturas extremas, secas, inundações e tempestades -, pandemias como a covid-19, epidemias como a peste suína africana e conflitos armados, segundo o relatório.

Os danos aumentam, não necessariamente em valor, mas em quantidade.

Todos os anos perde-se, em média, 69 milhões de toneladas de cereais, 40 milhões de toneladas de frutas e legumes e 16 milhões de toneladas de carne, produtos lácteos e ovos.

Cerca de 23% das perdas econômicas, devido a catástrofes, são sofridas pelo setor agrícola.

Embora a Ásia tenha sofrido os maiores danos (45% do total), isso corresponde a 4% do seu PIB agrícola. Mas, no Chifre da África, regularmente atingido pela seca, perde-se em média 15% dos cultivos e do gado.

As catástrofes também têm um impacto relativamente maior nos Estados insulares em desenvolvimento, que perdem em média 7% do seu PIB agrícola.