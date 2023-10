Comunicado do Business Wire :RELEX Solutions

A Obramax, líder brasileira de varejo de materiais de construção, escolheu a RELEX Solutions para melhorar sua previsão e abastecimento de acordo com seus objetivos de crescimento. A Obramax é membro do grupo Adeo, o terceiro maior varejista de materiais de construção do mundo e instituição líder na Europa e no Brasil. A Obramax pretende aumentar seu número de lojas de 3 para 30 lojas até 2026. A RELEX ajudará a aumentar a disponibilidade de produtos e reduzir a perda em vendas mediante previsões precisas e automatizadas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Obramax precisava de um sistema que oferecesse melhor interface com o usuário, percepção analítica e capacidade de adaptação de custo efetivo junto às estratégias de negócios em evolução. A decisão de incorporar a RELEX reflete uma mudança mais ampla na sociedade brasileira direcionada a uma experiência de compra mais rápida e com conveniência. Com a RELEX, a Obramax seguirá com maior eficiência operacional, maior disponibilidade e aproveitará as vantagens da IA/ML para gerar uma compreensão mais precisa das flutuações da demanda do cliente e de como fornecer pedidos de reposição com mais eficiência.

O modelo de negócios da Obramax mescla vendas no atacado e no varejo, garantindo preços competitivos e uma experiência de compra consistente em lojas físicas, e-commerce e televendas. A RELEX facilita o compromisso da Obramax em oferecer aos clientes diversas opções de compra e a conveniência de vários métodos de entrega e retirada. Henrique Ruas Vieira de Paiva, Diretor da Cadeia de Suprimentos da Obramax, disse: "À medida que ampliamos nossas operações, precisamos de soluções robustas de previsão e abastecimento. A RELEX beneficia nosso modelo omnichannel e também se adapta a nosso crescimento, ao garantir operações eficientes e priorizando consistentemente nossos clientes profissionais." "O compromisso da Obramax com a excelência é evidente e estamos entusiasmados em apoiar esta empreitada para aprimorar sua cadeia de suprimentos, bem como expandir sua presença e melhorias no setor de casa e construção", disse Carlos Victoria, Vice- Presidente Sênior para as Américas na RELEX Solutions. "Estamos orgulhosos por terem reconhecido a eficácia, capacidade de adaptação e transparência de nossas soluções." Sobre a RELEX Solutions A RELEX Solutions ajuda varejistas e marcas de consumo a impulsionar o crescimento lucrativo em todos os canais de vendas e distribuição, ao maximizar a satisfação do cliente e minimizar custos operacionais. Nossa plataforma unificada de planejamento de varejo e cadeia de fornecimento, líder de mercado, ajuda varejistas e empresas de bens de consumo a alinhar e otimizar a demanda, a comercialização, a cadeia de fornecimento e o planejamento de operações em toda a cadeia de valor de ponta a ponta. Geramos uma disponibilidade recorde de produtos, aumento de vendas, maior sustentabilidade e o melhor retorno sobre o investimento em estoque, espaço, equipe e capacidade. Marcas líderes como Dollar Tree e Family Dollar, Stokke, Rite Aid, Sprouts Farmers Market, AutoZone e PetSmart confiam na RELEX para otimizar sua cadeia de fornecimento e planejamento de varejo. Acesse relexsolutions.com para mais informação. Sobre a Obramax

A Obramax é parte do grupo Adeo, terceiro maior grupo varejista de materiais de construção do mundo e o primeiro da Europa e do Brasil. Na Europa, a Obramax atende pelo nome Bricoman/ Tecnomat e Obramat, estando presente na Itália, Polônia, França e Espanha. São mais de 14 mil funcionários, divididos em 112 lojas. As lojas medem de 5.000 m2 a 10.000 m2, oferecendo materiais de construção, equipamentos, ferramentas profissionais, serviços e assessoria para auxiliar os profissionais na execução de projetos residenciais para seus clientes. O grupo Adeo nasceu em 1923, sob a marca Leroy Merlin (do casal Adolphe Leroy e Rose Merlin) e hoje é administrado pela Mulliez Family Association (AFM). Atualmente, conta com 34 empresas autônomas em 20 países, mais de 1000 lojas, divididas em 19 marcas independentes. A instituição emprega cerca de 150 mil funcionários, atendendo a mais de um milhão e meio de clientes por dia ao redor do mundo.

