Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas alcançou mais um marco significativo nas contribuições da empresa para o desenvolvimento de hubs de hidrogênio de alto nível nos Estados Unidos. Em resposta à solicitação do Departamento de Energia dos EUA (DOE) por soluções intersetoriais de descarbonização com base no hidrogênio, a Mitsubishi Power é uma entidade beneficiária em dois hubs de hidrogênio que foram selecionados para iniciar as negociações de concessão com o Escritório de Demonstrações de Energia Limpa do DOE dos EUA.

No ano passado, o DOE abriu as inscrições para um programa de US$ 7 bilhões para a criação de hubs regionais de hidrogênio limpo (H2Hubs) por todo o país, o que, de acordo com o DOE, formará um ramo essencial da futura economia de energia limpa da América. Como parte de um programa maior do hub de hidrogênio de US$ 8 bilhões fundado por meio da legislação bipartidária sobre infraestrutura do Presidente Biden, o DOE afirma que os H2Hubs serão o motor central para ajudar as comunidades em todo o país a se beneficiarem de investimentos em energia limpa, empregos bem remunerados e maior segurança energética, tudo isto ao mesmo tempo que apoiam o objetivo global de uma economia líquida de carbono zero até 2050.

Como parte do programa do DOE, o Pacific Northwest Hydrogen Hub (PNWH2) e o HyVelocity Hub na região da Costa do Golfo estavam em 33 das 79 propostas iniciais a nível nacional que foram incentivadas a prosseguir com a candidatura completa, das quais sete avançariam. Ambas foram agora selecionadas para as negociações com potencial para continuar o desenvolvimento e implementação da produção e implantação de hidrogênio limpo em grande escala nas suas respectivas regiões.