Comunicado do Business Wire :Medisca

Atualmente, os esforços legais da Medisca se estenderam para os Estados Unidos, com uma ação de violação de patente movida no Tribunal Distrital da Carolina do Sul contra a FlackTek por violação das patentes dos EUA números 10.420.705, 10.765.600, 11.090.224, 11.096.864, 10.231.903 e 10.993.876 da Medisca. Semelhante ao processo movido anteriormente na Alemanha, este processo judicial nos Estados Unidos solicita proteção e ressarcimentos monetários como reparação. Ele também inclui alegações de que o uso e venda do SpeedMixer da FlackTek e componentes relacionados pela PCCA violam as patentes da Medisca.

Embora a Medisca tenha tomado medidas significativas para informar a indústria sobre o seu portfólio de patentes, algumas poucas empresas continuam a oferecer produtos que violam a propriedade intelectual da Medisca. Para proteger seus valiosos direitos e garantir que as empresas concorram de forma justa, no mês passado, a Medisca entrou com uma ação contra a Fagron B.V., a HiperScan GmbH e a Gako Deutschland GmbH por violação da patente europeia número 3.538.071 da contraparte alemã da Medisca. A ação foi movida no tribunal distrital de Munique, na Alemanha, e solicita proteção e ressarcimentos monetários como reparação.

A Medisca deu mais um passo na proteção dos investimentos estratégicos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) realizados décadas atrás que finalmente levaram ao misturador Medisca MAZ® líder do setor. O misturador Medisca MAZ é uma solução eficiente, uniforme e de alta qualidade para a manipulação de centenas de formulações e está protegido por um portfólio sólido de patentes no mundo inteiro.

"Estamos empenhados em garantir um mercado global justo e competitivo, onde a inovação e a propriedade intelectual sejam respeitadas", disse Panagiota Danopoulos, vice-presidente sênior de Estratégia e Inovação Global na Medisca. "Por isso, além de nossa recente ação movida na Alemanha, estamos tomando novas medidas para garantir que nossas patentes sejam protegidas no mundo inteiro."

A Medisca espera que o processo judicial de hoje sirva como outro lembrete a todos os seus concorrentes sobre a importância de se respeitar a propriedade intelectual da Medisca. A indústria de manipulação (por exemplo, farmacêutica e Cannabis) passou a confiar na qualidade e eficiência oferecidas pelo misturador Medisca MAZ. As estratégias contínuas de P&D e propriedade intelectual da Medisca continuarão a garantir que todas as empresas de manipulação recebam os produtos de alta qualidade que merecem.

Sobre a Medisca:

A Medisca é uma corporação global com escritórios em toda a América do Norte, Austrália e Europa, que contribui com o sistema de saúde ao tirar proveito de grandes parcerias que proporcionam soluções personalizadas com um compromisso inabalável com a qualidade e a inovação. Respaldada por mais de 30 anos e uma base sólida no fornecimento de compostos farmacêuticos, a Medisca é uma empresa B2B (business-to-business) que oferece ofertas abrangentes que proporcionam valor, consistência, capacidade de resposta e lealdade. Como membro do Partners In Wellness, a Medisca oferece uma devoção infalível para aprimorar vidas em uma infinidade de necessidades e pessoas. Para mais informações, acesse www.medisca.com e siga-nos no LinkedIn, Facebook, Twitter e YouTube.

