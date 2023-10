Colômbia recebe seus primeiros 110 repatriados de Israel

Um avião militar da Colômbia pousou nesta sexta-feira (13) em Bogotá com 110 colombianos que estavam em Israel e pediram para voltar ao seu país devido à guerra desencadeada após o ataque do Hamas no último sábado.

"É uma oportunidade de estar novamente em nosso país", disse com alívio María Aparicio, uma das repatriadas, em conversa com a AFP ao chegar à capital colombiana.

Dezenas de estrangeiros foram mortos, feridos ou feitos reféns desde que o grupo islamita palestino Hamas lançou o ataque mais mortal contra Israel desde a sua fundação, há 75 anos.