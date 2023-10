Cinco curiosidades sobre a missão Psyche

Pela primeira vez uma sonda da Nasa viajará até um objeto cuja superfície não é composta por rochas, gelo ou gás, mas sim metal: o asteroide Psyche. Os cientistas irão estudar este objeto estranho para ampliar seus conhecimentos sobre o núcleo de planetas rochosos como a nosso, além de identificar um novo tipo de corpo celeste completamente desconhecido. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Estes são os cinco aspectos mais interessantes da missão.

Se a exploração de minério for possível em Psyche, seu ferro, ouro e níquel terão um valor de US$ 10 quintilhões (em torno de R$ 59,5 quintilhões, na cotação atual), de acordo com uma estimativa da revista Forbes. Para Lindy Elkins-Tanton, cientista-chefe da missão que realizou este cálculo, este é "um exercício intelectual divertido", visto que "não temos tecnologia, como espécie, para trazer Psyche para a Terra", explicou em uma coletiva de imprensa. E mesmo que fosse possível, a quantidade de metal inundaria o mercado, reduzindo o seu valor a zero, afirmou. Durante sua viagem, a sonda utilizará quatro propulsores de efeito Hall, que produzem uma luz azul característica que será transformada em eletricidade através de seus painéis solares. Esta energia alimentará os quatro propulsores. Por meio de campos eletromagnéticos, estes dispositivos de efeito Hall aceleram o processo de liberação de íons de xenônio (átomos carregados), o mesmo gás usado em faróis de carros e telas de plasma.

Embora sua força real seja relativamente fraca, a sonda acelerará continuamente até dezenas de milhares de quilômetros por hora. "É a propulsão ecológica por excelência", resumiu David Oh, engenheiro da Nasa.

À medida que as missões espaciais exigem velocidades de dados cada vez mais elevadas, a Nasa está a recorrendo a sistemas baseados em laser para complementar as comunicações de radiofrequência. Psyche levará a bordo um experimento tecnológico que permitirá multiplicar por "10 as velocidades de dados das telecomunicações tradicionais", disse Abi Biswas, do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL, na sigla em inglês) da Nasa. Isto permitirá a transmissão de imagens com maior resolução, mais dados científicos e vídeos. A agência espacial dos Estados Unidos disparará seu laser do observatório Table Mountain do JPL, na Califórnia, e a espaçonave enviará o sinal de volta ao observatório Palomar, também neste estado americano.