Casa Branca: Coreia do Norte entregou equipamentos e armas à Rússia para atacar Ucrânia

A Casa Branca informou hoje que a Coreia do Norte entregou mais de mil contêineres de equipamentos militares e munições à Rússia para ajudá-la na guerra com a Ucrânia.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que os EUA acreditam que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, está em busca da Rússia de armamentos com tecnologias sofisticadas em troca de munições para fortalecer o programa nuclear no seu país.

A Casa Branca divulgou imagens nas quais diz que contêineres carregados de equipamentos e munições, que exibiam a bandeira da Rússia, foram transportados por trens para o sudoeste da Rússia. Os contêineres foram despachados entre os dias 7 de setembro e primeiro de outubro, entre Najin, na Coreia do Norte, para Dunay, na Rússia.