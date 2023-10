Biden pode liberar US$ 7 bi para produção de hidrogênio com foco em energia limpa

Para ajudar na redução do consumo de combustíveis fósseis nos EUA, o presidente Joe Biden aprovou a concessão de US$ 7 bilhões para projetos com o foco de desenvolver e produzir hidrogênio, um elemento essencial da sua agenda para reduzir o ritmo das mudanças climáticas.

O objetivo de Biden é estabelecer sete centros regionais nos EUA para produzir hidrogênio e substituir o uso de carvão e petróleo. Há a expectativa de que ele poderá fazer o anúncio hoje, em visita à Filadélfia, cujo tema será economia. Estes centros, que envolvem projetos em 16 Estados, deverão deflagrar investimentos de US$ 40 bilhões pelo setor privado e criar dezenas de milhares de empregos bem remunerados, de acordo com um comunicado divulgado pela Casa Branca.

Biden tornou a Filadélfia uma parada regular para eventos oficiais e para sua campanha à reeleição em 2024, uma cidade que possui muitos sindicatos de trabalhadores que o apoiam.