Biden anuncia 'centros de hidrogênio' em vista das eleições de 2024

O objetivo dos centros é produzir cerca de três milhões de toneladas métricas de hidrogênio limpo por ano, o que equivale a um terço da meta de produção dos Estados Unidos para 2030, e reduzir as emissões.

"Em conjunto, a redução de emissões desses centros de hidrogênio será equivalente a retirar de circulação 5,5 milhões de veículos a gasolina", declarou Biden.

O democrata, que está empatado nas pesquisas de intenção de voto com Donald Trump, que provavelmente será seu rival nas urnas no ano que vem, fez da energia verde uma parte fundamental de seu plano "Bidenomics" para reviver a indústria americana e criar empregos.

A energia do hidrogênio também é um componente chave em sua meta de combater a crise climática e levar os Estados Unidos a um nível de "zero emissões líquidas" de poluentes até 2050, no máximo, observou.

O significativo impulso financeiro será destinado à produção em grande escala de hidrogênio, aos gasodutos que o transportam e ajudará as indústrias e empresas a se adaptarem ao seu uso.

Os centros estarão na Califórnia, no Texas, na costa leste dos Estados Unidos, no Centro-Oeste, no Noroeste do Pacífico, na região montanhosa dos Apalaches no nordeste, nos estados de Minnesota, Dakota do Norte e Dakota do Sul.