Oriente Médio e África do Norte

MARRAKECH (Marrocos) - Reuniões anuais do Instituto Internacional de Finanças (IIF) -

GAZA (Territórios palestinos) - Israel e Gaza em guerra após ofensiva surpresa do Hamas - (até 30)

Esportes

INGLATERRA (Reino Unido) - Futebol: Campeonato da Inglaterra, temporada 2023-24 - (até 19 de Maio 2024)

DOMINGO, 15 DE OUTUBRO DE 2023

América

EQUADOR - Segundo turno das eleições presidenciais - 10H00

Ásia-Pacífico

(+) SYDNEY (Austrália) - Manifestação em apoio aos palestinos - 00H00

SEGUNDA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Alimentação -

América

CATATUMBO (Colômbia) - Dissidentes do governo e das Farc iniciam negociações de paz -

(+) Cauca (Colômbia) - Governo colombiano e dissidentes acusam-se mutuamente de causar mortes apesar do cessar-fogo -

LIMA (Peru) - Começa julgamento do ex-presidente Alejandro Toledo, acusado de aceitar propina da empresa Odebrecht - 12H00 (até 17)

Europa

LONDRES (Reino Unido) - 25º aniversário da prisão do general Pinochet -

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - O chefe da diplomacia russa Lavrov na China de 16 a 18 de outubro - (até 18)

TERÇA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2023

América

(+) SANTIAGO (Chile) - Entrevista com a presidente da Assembleia Constituinte do Chile, Beatriz Hevia -

BELO HORIZONTE (Brasil) - Perfil bailarino, de uma favela do Brasil até os EUA - 10H00

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Leitura do relatório final da comissão parlamentar sobre o motim de 8 de janeiro - 10H00

(+) LIMA (Peru) - Indígenas amazônicos discutem estratégias contra a violência contra defensores ambientais - 14H00 (até 19)

EL ALTO (Bolívia) - Assembleia do MAS alinhada com Luis Arce em resposta ao Congresso do MAS alinhado com Evo Morales - 19H00

Oriente Médio e África do Norte

TÂNGER (Marrocos) - Audiência no caso de oito suspeitos acusados em abuso sexual que envolve magnata francês Jacques Bouthier -

QUARTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2023

América

MENDOZA (Argentina) - Sentença a freiras acusadas de abusar sexualmente de crianças surdas de Provolo -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve publica pesquisa em livro bege sobre as condições econômicas - 16H00

BUENOS AIRES (Argentina) - Javier Milei candidato à presidência do La Libertad Avanza encerra campanha eleitoral - 20H00

CARACAS (Venezuela) - Debate antes das eleições primárias da oposição na Venezuela - 21H00

QUINTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2023

América

(+) ARGENTINA - Candidatos encerram campanha eleitoral para as eleições presidenciais (a definir) -

Europa

ESTRASBURGO (França) - Anúncio do vencedor do Prêmio Sakharov -

SEXTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2023

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Cúpula UE-EUA com Joe Biden, Charles Michel e Ursula von der Leyen -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Publicação pelo Tesouro do déficit orçamental e da dívida no final do exercício fiscal de 2023 - 16H00