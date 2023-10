Uruguai arranca empate nos acréscimos com a Colômbia nas Eliminatórias

Com um gol de Darwin Núñez nos acréscimos, o Uruguai arrancou um empate com a Colômbia em 2 a 2 nesta quinta-feira (12), em Barranquilla, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O duelo começou com o astro James Rodríguez, do São Paulo, abrindo o placar aos 36 minutos e fazendo as pazes com a torcida colombiana após vários meses com atuações discretas.

No início do segundo tempo, os uruguaios empataram com uma cabeçada de Mathías Olivera (47'), mas Matheus Uribe (52') recolocou a Colômbia em vantagem cinco minutos depois.