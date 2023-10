Ucrânia derrubou 28 drones russos durante a noite

As forças ucranianas derrubaram 28 drones Shahed-131/136 de um total de 33 lançados da região russa de Belgorod e da península anexada da Crimeia, disse a fonte.

A Ucrânia destruiu 28 drones russos, ao repelir um ataque noturno, informou a Força Aérea Ucraniana em uma mensagem transmitida nesta quinta-feira (12) no Telegram.

Além disso, um bombardeio russo na região de Odessa, no sul do país, feriu uma idosa e danificou infraestruturas portuárias e casas, relataram as autoridades locais.

Uma mulher nascida em 1935 sofreu queimaduras no ataque e foi levada ao hospital, disse o governador de Odessa, Oleg Kiper.

