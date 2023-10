Senador democrata dos EUA é acusado de ter atuado como agente do Egito

O senador americano Bob Menéndez, processado por três acusações de corrupção e tráfico de influência em benefício do Egito, foi acusado também de atuar como agente deste país do Oriente Médio, anunciaram as autoridades judiciais nesta quinta-feira (12).

Menéndez, que preside o poderoso Comitê de Relações Exteriores do Senado, foi indiciado em setembro, junto com sua esposa e três supostos cúmplices, por corrupção.

Acusado de ter "utilizado seu poder e sua influência" em benefício de seus supostos cúmplices e do governo egípcio em troca de centenas de milhares de dólares, o legislador democrata de origem cubana se negou a abandonar o cargo, mas renunciou "temporariamente" à presidência do comitê e se declarou inocente.