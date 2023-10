Segundo avião com brasileiros vindos de Israel chega ao Rio; mais de 400 já foram repatriados

O segundo avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com brasileiros que estavam em Israel chegou ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira, 12. A informação foi confirmada pelo governo federal, responsável pela Operação Voltando em Paz, que tem trabalhado em repatriações desde que a guerra em Israel começou.

A aeronave KC-30, um Airbus A330 200, pousou no Galeão às 2h41 da madrugada desta quinta - ela saiu de Tel-Aviv, capital de Israel, às 12h30 (horário de Brasília) de quarta-feira, 11.

A bordo, estavam 214 passageiros, incluindo 5 crianças de colo, além de 4 animais de estimação.