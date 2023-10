Republicanos sem saída à vista para escolher novo presidente do Congresso

Se as arestas não forem aparadas, os Estados Unidos não poderão votar a favor de uma nova ajuda para Israel, um aliado histórico, em plena guerra com o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

Esta destituição trouxe à tona as enormes fissuras entre os conservadores americanos, faltando um ano para as eleições presidenciais de 2024.

Dois candidatos aparecem como favoritos, um da ala moderada do partido e o outro próximo a Trump. Os dois grupos opostos se enfrentaram em uma votação informal na quarta-feira.

O congressista por Louisiana Steve Scalise, líder do grupo republicano, venceu esta votação contra o trumpista Jim Jordan.

Scalise esperava poder submeter à votação sua candidatura imediatamente em sessão plenária no hemiciclo, um passo necessário, mas uma dezena de conservadores garantiu que se oporia a ela por vários motivos: as posições orçamentárias do congressista, o fato de que ele sofre de câncer e um discurso pronunciado há duas décadas em uma convenção sobre um ex-líder do Ku Klux Klan.

"Steve é um homem que tem graves problemas por causa de seu câncer", declarou Donald Trump em uma entrevista, garantindo que seria melhor que Scalise evitasse "o estresse" que o cargo representa.

Steve Scalise tem previstas várias reuniões para tentar obter apoio, mas parece pouco provável que se chegue a uma solução nesta quinta.

O Partido Democrata de Joe Biden é minoritário na Câmara e, por isso, observa como espectador as negociações caóticas do outro lado. Mas, em teoria, poderia alcançar uma aliança com os republicanos moderados para pôr fim a esta situação.

cjc/rle/erl/tm/rpr/mvv/am