Receita da Rússia com petróleo chega a níveis máximos desde julho de 2022

As exportações totais de produtos petrolíferos russos aumentaram em 460.000 barris diários, alcançando 7,6 milhões de barris diários, sendo o petróleo bruto responsável por 250.000 barris nesta alta.

A receita obtida pela Rússia com as exportações de petróleo subiram em setembro, alcançando seu "nível mais alto desde julho de 2022", apesar das sanções internacionais, informou, nesta quinta-feira (12), a Agência Internacional de Energia (AIE).

Assim, a receita obtida pelo governo russo com o petróleo terá aumentado 24% em setembro em relação ao mês anterior, alcançando 10,6 bilhões de dólares (R$ 52 bilhões), mas foram 7% inferiores em relação ao ano anterior, detalhou a AIE.

Desde dezembro de 2022, os países do G7 (Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Canadá e Itália), além de Austrália e União Europeia impõem um teto ao preço do petróleo russo, com um mecanismo que estabelece que só se pode entregar o petróleo vendido a um preço igual ou inferior a 60 dólares o barril.

Buscava-se com esta iniciativa impactar a Rússia financeiramente, limitando sua receita petroleira, mas mantendo um estímulo econômico suficiente para que o país continue vendendo seu petróleo a um preço reduzido, ao invés de retirar seus barris do mercado.

Mesmo assim, a Rússia encontrou a forma de vender seu petróleo mais caro para a Índia, que não está abarcada pelo regime de sanções.

O preço médio do petróleo cru russo para exportação aumentou 8 dólares o barril, alcançando 81,80 dólares (R$ 403) em setembro, "acima do preço limite", informou a AIE.

A produção de cru russo subiu até 9,48 milhões de barris diários.