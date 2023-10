Putin chega ao Quirguistão na 1ª viagem desde mandado de prisão do TPI

A capital quirguiz, Bishkek, acordou hoje isolada por um enorme destacamento de segurança por ocasião da visita, que coincide com o 20º aniversário da abertura de uma base militar russa no país.

Putin se reuniu com seu homólogo quirguiz, Sadyr Japarov, e enalteceu os fluidos vínculos bilaterais.

"Nossas relações se desenvolvem com muito sucesso", afirmou, destacando o aumento das trocas comerciais, no momento em que o Quirguistão é acusado de ajudar a Rússia a contornar as sanções das potências ocidentais, algo que este país nega.

Na sequência, o presidente russo se reúne com seu homólogo do Azerbaijão, Ilham Aliyev, em seu primeiro encontro desde a vitória relâmpago de Baku em Nagorno-Karabakh, que forçou a capitulação dos separatistas armênios nesse enclave do Cáucaso.

O primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, não participará da cúpula, anunciou o Quirguistão dois dias antes do evento.