Putin chega ao Quirguistão, em rara viagem ao exterior após ser indiciado no Tribunal Penal

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou nesta quinta-feira, 12, ao Quirguistão, em uma rara viagem ao exterior do líder que, no início deste ano, foi indiciado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra na Ucrânia. Putin reuniu-se com o presidente do Quirguistão, Sadyr Zhaparov, e vai participar na sexta-feira da cúpula da Comunidade de Estados Independentes.

É a primeira vez este ano que Putin viaja para fora dos territórios controlados pela Rússia na Ucrânia. No início deste ano, visitou as regiões ucranianas parcialmente ocupadas de Donetsk, Luhansk e Kherson, bem como a península da Crimeia anexada.

Em março, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra Putin pela deportação de crianças da Ucrânia. Os países que assinaram e ratificaram o Estatuto de Roma, que criou o TPI, são agora obrigados a prender o líder russo se ele pisar no seu território.

A medida fez com que Putin faltasse a uma cúpula econômica na África do Sul, em agosto, e prejudicou ainda mais os laços de Moscou com a Armênia, depois desta ter ratificado o Estatuto de Roma no início deste mês, mesmo quando as autoridades armênias tentavam assegurar ao Kremlin que o líder russo não seria preso se ele entrasse no país.

O Quirguistão não é signatário do Estatuto de Roma. O Kremlin disse que a Rússia não reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional e considera o mandado nulo e sem efeito. Fonte: Associated Press.