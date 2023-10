Pode-se falar em crimes de guerra no conflito entre Israel e Hamas?

A onda de violência que começou no sábado, com a ofensiva sem precedentes do movimento palestino Hamas em solo israelense, levanta a questão sobre se foram cometidos crimes de guerra em Israel e na Faixa de Gaza.

A guerra começou há seis dias, quando membros do Hamas entraram em Israel e mataram mais de 1.200 pessoas, a maioria civis, e fizeram 150 reféns.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Israel respondeu com bombardeios incessantes contra a Faixa de Gaza, de onde partiram os combatentes do Hamas, que governa este enclave palestino. Pelo menos 1.354 palestinos morreram em Gaza até o momento.