Petróleo fecha sem tendências definidas após relatório sobre reservas nos EUA

Os preços do petróleo fecharam sem tendências definidas, nesta quinta-feira (12), após uma alta surpreendente e maciça das reservas comerciais de petróleo bruto americanas, que acende o alerta sobre a demanda do cru.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro subiu 0,20%, a 86,00 dólares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquanto isso, em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI) para entreva em novembro recuou 0,69%, a 82,91 dólares.