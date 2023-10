ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Blinken chega a Israel para reiterar apoio dos EUA no 6º dia de guerra com Hamas

Os Estados Unidos "sempre" apoiarão Israel, garantiu o secretário de Estado, Antony Blinken, nesta quinta-feira (12) em Tel Aviv, no sexto dia de uma guerra deflagrada pela ofensiva surpresa do Hamas de Gaza, que já deixou milhares de mortos em ambos os lados.

BRUXELAS:

Otan pede a Israel 'proporcionalidade' na resposta ao ataque do Hamas

Os países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) disseram ao ministro da Defesa de Israel, nesta quinta-feira (12), que apoiam seu país, após o ataque do Hamas, mas instaram suas forças a responderem proporcionalmente, declarou a aliança em um comunicado.

(palestinos conflito Otan Israel defesa, 410 palavras, já transmitida)

PARIS:

No inferno do festival Tribe of Nova, símbolo do massacre em Israel

Os irmãos Osher e Michael Waknin queriam celebrar "a amizade, o amor e a liberdade infinita", mas a última festa que organizaram se transformou em pesadelo. A seguir, o relato de um massacre que passou a ser símbolo do ataque sem precedentes contra Israel lançado pelo movimento palestino Hamas.

Por Célia LEBUR, com redação da AFP em Jerusalém

(Israel palestinos conflito Hamas, Crônica, 1.000 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

GAZA, Territórios Palestinos:

População de Gaza sob bombas: 'Não fizemos nada!'

"Por quê? Não fizemos nada!", grita um homem, que observa os socorristas levarem o corpo de um familiara seu. Acaba de ser retirado dos escombros em um bairro residencial da Faixa de Gaza, bombardeada sem cessar pelos israelenses em resposta à ofensiva do Hamas.

Por Mai YAGHI

(Israel Palestinos conflito, Reportagem, a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO

KAFR QASSIM, Israel:

Os árabes-israelenses, 'entre a cruz e a espada'

O silêncio e o medo imperam em Kafr Qassim, ao leste de Tel Aviv. Assim como nas guerras anteriores, sua população árabe-israelense se vê presa no meio do fogo cruzado entre israelenses e palestinos.

(Israel Palestinos conflito, Reportagem, a ser transmitida)

HAIA:

Podemos falar em crimes de guerra no conflito entre Israel e Hamas?

A onda de violência que começou no sábado, com a ofensiva sem precedentes do movimento palestino Hamas em solo israelense, levanta a questão sobre se foram cometidos crimes de guerra em Israel e na Faixa de Gaza.

Por Richard CARTER

(Israel palestinos TPI conflito direitos, 740 palavras, já transmitida)

PARIS:

De Madonna a Natalie Portman, as celebridades reagem à guerra entre Israel e Hamas

De cantores como Bonno e Madonna a estrelas do cinema, como Natalie Portman, várias celebridades se manifestaram, após o sangrento ataque do grupo Hamas contra Israel.

(Israel conflito palestinos Hamas, Reações, a ser transmitida)

PARIS:

Dezenas de estrangeiros mortos, feridos ou sequestrados pelo Hamas em Israel

Dezenas de cidadãos estrangeiros foram mortos, feridos, ou feitos reféns desde a ofensiva lançada pelo grupo islamita palestino Hamas contra Israel, que já deixou mais de 1.200 mortos do lado israelense.

(Israel conflito palestinos Gaza Argentina Panamá Paraguai Espanha México Brasil, Quadro, 1.000 palavras, já transmitida)

PARIS:

Vários países retiram seus cidadãos da guerra entre Israel e Gaza

Milhares de estrangeiros estão bloqueados em Israel e nos territórios palestinos desde que teve início a guerra entre o grupo islamita Hamas e Israel, no último sábado (7), um conflito que deixou milhares de mortos até o momento.

(palestinos conflitos Israel Hamas aviação, a ser transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Republicanos voltam a se reunir para eleger presidente da Câmara nos EUA

Os republicanos tentarão, nesta quinta-feira (12), mais uma vez, chegar a um acordo sobre um novo presidente da Câmara de Representantes para pôr fim à paralisia do Congresso.

(EUA política Congresso, a ser transmitida)

GUAYAQUIL, Equador:

"GuayaKill", a rotina de execuções e corpos na cidade portuária equatoriana

Guayaquil, grande cidade portuária do sudoeste do Equador, epicentro da violência, quase diariamente vive uma rotina macabra de corpos baleados, carbonizados ou mutilados.

Por Hervé BAR

(Equador crime organizado gangues, Reportagem, 800 palavras, a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO

-- ÁSIA

BISKEK:

Putin chega ao Quirguistão na 1ª viagem desde mandado de prisão do TPI

O presidente da Rússia iniciou, nesta quinta-feira (12), uma visita ao Quirguistão, na primeira viagem ao exterior desde que o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de detenção contra ele pela "deportação" de crianças ucranianas.

Por Tolkun NAMATBAYEVA

(Quirquistão Rússia Ucrânia Armênia diplomacia conflito, Central, 450 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

TÓQUIO:

Governo japonês busca dissolução da Seita Moon

O governo do Japão pedirá a dissolução da Igreja da Unificação, conhecida como Seita Moon, ao fim de uma investigação após o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe em julho de 2022, disse o ministro da Educação, Masahito Moriyama, nesta quinta-feira (12).

(religião Japão governo política homicídio, 440 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Inflação dos EUA se mantém estável em setembro

A inflação permaneceu estável nos Estados Unidos em setembro, de acordo com dados do governo divulgados nesta quinta-feira (12), o que deu às autoridades um certo alívio em sua batalha para conter o aumento de preços.

Por Julie CHABANAS

(EUA índices inflação consumo taxas, Nota-Central, 550 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

MUMBAI:

COI suspende Comitê Olímpico Russo, que denuncia decisão 'política'

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou, nesta quinta-feira (12), por meio de um porta-voz, a suspensão "com efeito imediato" do Comitê Olímpico Russo por ter colocado sob sua autoridade cinco organizações regionais ucranianas.

(Rússia conflito esporte UCR, 440 palavras, já transmitida)

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024

- Acompanhamento das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]