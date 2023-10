Objetivo de Israel em Gaza é 'liquidar' governo do Hamas, diz Exército

O objetivo do Exército israelense, no sexto dia da guerra desencadeada pela ofensiva do Hamas, é a "liquidação" do governo do movimento islâmico palestino na Faixa de Gaza, disse um porta-voz militar nesta quinta-feira (12).

"Neste exato momento, estamos nos concentrando em seus altos dirigentes. Não apenas no comando militar, mas também em suas autoridades governamentais até (Yahya) Sinuar", disse o tenente-coronel israelense Richard Hecht, referindo-se ao líder do Hamas em Gaza.

"Estão diretamente envolvidos" no ataque de sábado em solo israelense, afirmou o porta-voz.