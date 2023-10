Mais de 40% das plataformas de gelo antárticas perderam massa em 25 anos, diz estudo

Mais de 40% das plataformas de gelo flutuante na Antártica perderam volume em 25 anos, aumentando o risco de elevação do nível do mar, afirmaram cientistas nesta quinta-feira (12).

Quando as plataformas de gelo encolhem, estes tampões se fragilizam e a taxa da perda de gelo das geleiras aumenta.

Em um estudo publicado na revista Science Advances, nesta quinta-feira, os cientistas analisaram mais de 100.000 imagens de radar via satélite para avaliar o estado das 162 plataformas de gelo contabilizadas na Antártica.

Eles descobriram que o volume de 71 delas diminuiu entre 1997 e 2021.

"A aceleração do degelo das geleiras devido à deterioração das plataformas de gelo adicionou uns seis milímetros ao nível do mar global desde o início do período estudado", disse Benjamin Davison, pesquisador da Universidade de Leeds, na Grã-Bretanha, que liderou o estudo.

Embora a Antártica só contribua em 6% com o aumento total do nível do mar, "poderia aumentar substancialmente no futuro se as plataformas de gelo continuarem se deteriorando", disse à AFP.

Os quase 67 trilhões de toneladas de gelo que se fundiram no oceano durante este quarto de século foram compensados com a produção de 59 trilhões de toneladas adicionais, o que representa um balanço líquido de 7,5 trilhões de toneladas de água doce derretida.