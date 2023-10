Lula conversa por telefone com presidente de Israel e reafirma condenação a ataques terroristas

O presidente ainda demonstrou indignação com o fato de inocentes estarem sendo vítimas "da insanidade daqueles que querem a guerra". "Transmiti meu apelo por um corredor humanitário para que as pessoas que queiram sair da Faixa de Gaza pelo Egito tenham segurança. E que o Brasil está à disposição para tentar encontrar um caminho para a paz." Não houve menção ao nome do Hamas.

"Reafirmei a condenação brasileira aos ataques terroristas e nossa solidariedade com os familiares das vítimas. Solicitei ao Presidente todas as iniciativas possíveis para que não falte água, luz e remédios em hospitais", postou Lula.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou nesta quinta-feira, 12, por telefone com o presidente de Israel, Isaac Herzog. Em postagem no X, antigo Twitter, Lula contou que agradeceu o apoio para a operação de retirada dos brasileiros que desejam retornar ao Brasil.

Junto com a mensagem publicada na rede social, foi postada a foto abaixo do presidente Lula, a primeira desde a cirurgia feita no dia 29 de setembro no lado direito do quadril e também o procedimento nas pálpebras.