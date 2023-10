Inferno no festival Tribe of Nova, símbolo do massacre em Israel

Os irmãos Osher e Michael Waknin queriam celebrar "a amizade, o amor e a liberdade infinita", mas a última festa que organizaram se transformou em pesadelo. Confira a seguir, o relato de um massacre que passou a ser símbolo do ataque sem precedentes contra Israel lançado pelo movimento palestino Hamas. Sua ideia de organizar a primeira edição em Israel do Tribe of Nova, um festival de música surgido no Brasil duas décadas atrás, se anunciava como um sucesso. Cerca de 3.500 pessoas, entre israelenses e estrangeiros, participavam do evento que teve início na sexta-feira no sul do país. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Três palcos, vários DJs de todo o mundo, uma área de camping, bares para abastecer os frequentadores... Nada foi deixado ao acaso neste local ao ar livre, situado no deserto de Negev, a cinco quilômetros da fronteira com a Faixa de Gaza.

Ao amanhecer de sábado, 7 de outubro, os jovens continuavam dançando quando, de repente, a música eletrônica parou. Era por volta de 6h30. E, à distância, ouviam-se ruídos abafados. "Gente, alerta vermelho, reagrupem-se", advertiu o sistema de som. Faíscas seguidas de explosões salpicam o céu alaranjado. O Domo de Ferro, o sistema de defesa antiaérea de Israel, interceptava os primeiros foguetes lançados pelo Hamas a partir de Gaza. Nesse momento, "ainda estávamos rindo, sem levar a sério a situação", explica à AFP Efraim Mordejayev, um soldado de 23 anos que estava de folga no fim de semana, coincidindo com o final da festa judaica de Sucot. "Estamos acostumados com os foguetes" lançados de Gaza, diz. A Faixa, um território empobrecido onde vivem confinadas 2,3 milhões de pessoas, está submetida a um bloqueio israelense desde que o Hamas assumiu seu controle total em 2007. O jovem e seus amigos começaram a se dispersar com tranquilidade, mas, logo percebem que há algo diferente. O perigo não vinha apenas do céu, mas também de homens armados, alguns em paramotores, outros em motocicletas ou caminhonetes. "Quando vimos os terroristas, o pânico tomou conta", lembra.

Foi então que começou uma caçada. Os agressores começaram a matar metodicamente quem cruzava seu caminho, indiscriminadamente.Os agentes de segurança e policiais presentes viram-se rapidamente sobrecarregados e também passaram a ser alvo dos ataques.

Todo o mundo corria para salvar sua vida: alguns para os campos no entorno do local do festival, outros tentando chegar a seus veículos nos dois estacionamentos do festival. Mas, rapidamente, se formou um engarrafamento. "Olhei para trás e vi que, no carro logo atrás de mim, havia três cadáveres e todos os vidros estavam estilhaçados", explica o soldado. Restavam apenas duas opções: esconder-se ou fugir a pé pela planície. Mordejayev escolheu a segunda e correu, de arbusto em arbusto, aterrorizado, até que um veículo abarrotado o recolheu em campo aberto.