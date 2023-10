Greve em Hollywood continua após suspensão das negociações

Os atores em greve e os responsáveis pelos estúdios de Hollywood suspenderam suas negociações na quarta-feira, anunciaram ambos os lados, comprometendo as esperanças de uma rápida retomada da produção de filmes e séries após meses de paralisação.

As principais autoridades dos estúdios e plataformas como Disney e Netflix estavam em conversações desde a semana passada com representantes do sindicato SAG-AFTRA, que defende os interesses de 160 mil atores, dublês, dançarinos e outros profissionais da tela pequena e grande, em greve desde julho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas em um comunicado divulgado na noite de quarta-feira, os estúdios, representados pela Associação de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP), anunciaram a interrupção do diálogo.