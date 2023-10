Governo japonês busca dissolução da Seita Moon

O governo do Japão pedirá a dissolução da Igreja da Unificação, conhecida como Seita Moon, ao fim de uma investigação após o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe em julho de 2022, disse o ministro da Educação, Masahito Moriyama, nesta quinta-feira (12).

As revelações sobre seus vínculos com figuras políticas importantes no Japão contribuíram para a queda da popularidade do atual governo, liderado por Fumio Kishida.

Se o tribunal ordenar a dissolução, a Igreja da Unificação perde suas isenções fiscais, mas pode continuar exercendo suas atividades religiosas.

Até agora, apenas dois grupos religiosos foram sujeitos a tal ordem no Japão. Um deles é a seita Aum Shinrikyo, responsável pelo ataque com gás sarin no metrô de Tóquio, em 1995.

Fundada na Coreia em 1954 por Sun Myung Moon, a seita Moon se desenvolveu fortemente nas décadas de 1970 e 1980, também no Japão. Moon (1920-2012) estabeleceu relações com o avô de Shinzo Abe, Nobusuke Kishi, que foi primeiro-ministro do Japão no final dos anos 1950.