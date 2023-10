Governo colombiano e dissidentes das Farc se acusam de ataques mortais em trégua

O governo do presidente Gustavo Petro e essa organização ilegal chegaram a um acordo no último domingo para cessar as operações ofensivas. O pacto aconteceu após muitas semanas de enfrentamentos em Cauca e no departamento vizinho de Valle del Cauca.

Nesse dia, supunha-se que as negociações de paz começariam formalmente, mas as partes adiaram-nas para a próxima segunda.

Agora, a instalação dos diálogos se tornou uma incógnita.

Os chefes negociadores - o acadêmico Camilo González, por parte do governo, e o guerrilheiro conhecido como "Andrey Avendaño", pelo EMC - mantêm reuniões em Tibú, município da fronteira entre Colômbia e Venezuela, onde supostamente começariam as negociações.

Petro quer acabar com a insurgência armada do Estado-Maior Central mediante o diálogo, mas o processo tem passado por muitas adversidades.

Já as negociações com outra guerrilha, o Exército de Libertação Nacional (ELN), avançam em aparente tranquilidade.