Ex-técnico do PSG Christophe Galtier assina com Al Duhail do Catar

O ex-técnico do Paris Saint-Germain Christophe Galtier assinou com o Al Duhail do Catar, anunciou seu novo clube nesta quinta-feira (12).

Galtier, de 57 anos, deixou o PSG há três meses, depois de passar apenas uma temporada no comando do time parisiense, com o qual foi campeão da Ligue 1.

O treinador francês sucede no banco do Al Duhail o argentino Hernán Crespo, que levou a equipe ao título do Campeonato Catari na última temporada.