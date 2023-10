Ex-chefe da F1 Bernie Ecclestone se declara culpado de fraude fiscal

O ex-chefe da Fórmula 1 Bernie Ecclestone se declarou, nesta quinta-feira (12), culpado de fraude fiscal, no âmbito do processo aberto contra ele por não ter declarado ao Tesouro 400 milhões de libras (US$ 490 milhões ou R$ 2,47 bilhões na cotação do dia) em bens em Singapura, entre 2013 e 2016.

Em um primeiro momento, Ecclestone, de 92 anos, declarou-se inocente destes crimes em agosto de 2022, mas finalmente reconheceu os fatos nesta quinta em uma audiência realizada em um tribunal de Londres. Com isso, evitará o julgamento, que começaria em 16 de novembro, mas não a sentença, a ser anunciada.