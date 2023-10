Espanha vence Escócia e dá passo importante rumo à Euro 2024

Em caso de vitória sobre os noruegueses no próximo domingo, em Olso, a 'Roja' confirma sua vaga na Euro do ano que vem. Esse resultado também classificaria a Escócia, que precisava de apenas um empate nesta quinta-feira e agora espera ser beneficiada por um tropeço da seleção nórdica.

Os gols de Álvaro Morata (73') e Oihan Sancet (86') colocaram os espanhóis na segunda posição do Grupo A, três pontos atrás dos escoceses, que não garantiram a classificação antecipada porque a Noruega, terceira colocada, goleou o Chipre por 4 a 0.

A Espanha deu um passo importante rumo à Eurocopa de 2024 nesta quinta-feira (12), ao vencer a Escócia por 2 a 0, no estádio de La Cartuja, em Sevilha.

A Espanha foi a campo querendo vencer não só para conseguir o objetivo de terminar esta rodada dupla de outubro classificada, mas também para se vingar da derrota sofrida em março para os escoceses por 2 a 0, em Glasgow.

O time do técnico Luis de la Fuente tomou controle das ações desde o início do jogo, mas teve dificuldades para encontrar o caminho do gol contra a fechada defesa da Escócia.

Em um primeiro tempo com poucas oportunidades para ambos os lados, a única chance mais clara foi um chute na trave de Mikel Merino (34'), ao aproveitar bola mal afastada pela zaga escocesa. Pouco depois, Morata teve um gol anulado por impedimento (38').

Na segunda etapa, o duelo ganhou intensidade e o camisa 7 e capitão espanhol abriu o placar ao cabecear para o fundo das redes um cruzamento de Jesús Navas (73'), que havia entrado pouco antes no lugar de Dani Carvajal (63').

Nos minutos finais, Sancet fez o segundo gol após ganhar dividida com o zagueiro Ryan Porteous (86') e deu tranquilidade à 'Roja'.

"Não tivemos tantas chances, mas vencemos. Estou muito feliz, o importante era continuar vencendo, continuar marcando gols. Hoje vamos comemorar e a partir de amanhã retomaremos o foco", disse Morata em entrevista ao canal Teledeporte após a partida.