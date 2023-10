Envio de força internacional para combater gangues no Haiti divide opiniões no país

Estrangeiros armados são recebidos com hostilidade na maioria dos países do mundo. Mas a saída de soldados e policiais armados do Haiti em 2017, depois de duas décadas nas ruas, ajudou criminosos a tomarem o controle de boa parte do país. As gangues praticaram tantos roubos, estupros e sequestros que os haitianos comemoraram na terça-feira a notícia de que o Conselho de Segurança da ONU havia aprovado o envio de uma força armada internacional para o Haiti. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As notícias da votação - que autorizou o destacamento de uma força liderada pelo Quênia pelo prazo de um ano para ajudar a reprimir as gangues violentas - dominou as conversas e os programas de rádio e televisão.

"É como se Deus tivesse ouvido as orações dos haitianos, e estivesse enviando ajuda", diz Wensley Johnson, de 40 anos. Johnson precisou fugir de sua casa este ano depois que as gangues saquearam a comunidade onde vivia, construída por pessoas que sobreviveram ao devastador terremoto de 2010 no Haiti. Preocupado com a interminável violência das gangues, Johnson mandou o filho e a enteada irem morar com a mãe na região rural, mas o trabalhador da construção civil luta para conseguir cuidar deles. Obras foram interrompidas em vários locais porque as gangues tomaram o controle dessas áreas, e Johnson não está conseguindo encontrar trabalho. "A estabilidade seria fundamental para todos voltarem às atividades normais", diz ele, acrescentando que está aliviado com o envio de uma força armada internacional. "Nossas forças não têm efetivo para combater as gangues com as armas que possuem", diz. A Polícia Nacional do Haiti já lançou várias operações contra as gangues, mas o departamento não tem recursos, nem pessoal, com cerca de 10.000 agentes da ativa em um país com mais de 11 milhões de pessoas.

A missão comandada pelo Quênia representaria a primeira vez em quase 20 anos que forças seriam enviadas ao Haiti. A missão da ONU de 2004 se encerrou em 2017. A próxima missão deve ser liderada pelo Quênia, e Jamaica, Bahamas, e Antígua e Barbuda também comprometeram efetivo. A missão, não vinculada à ONU, seria reavaliada após nove meses, e financiada com contribuições voluntárias - os EUA prometeram até US$200 milhões (R$1 bilhão). O ministro das Relações Exteriores do Quênia disse que o envio poderia acontecer no começo de janeiro. "Eles deveriam chegar antes de janeiro", reclama Peter John, um carpinteiro de 49 anos que ouviu as notícias em um pequeno rádio preto e branco em sua oficina, onde fabrica camas, mesas e armários.

Ele teme que a violência de gangues continue aumentando. "Numa manhã você ouve falar de caras tomando uma área, matando e estuprando crianças, deixando todos sem casa, isso é assustador", diz. "Uma força enviada ao nosso país teria condições de resistir." Enquanto isso, diz, os haitianos lidarão com as gangues da única forma que sabem: por meio de um levante violento conhecido como " bwa kale ?, que matou cerca de 350 pessoas desde que começou, em abril.