De Madonna a Natalie Portman, celebridades reagem à guerra entre Israel e Hamas

De cantores como Bonno e Madonna a estrelas do cinema como Natalie Portman, numerosas celebridades se manifestaram após o violento ataque do grupo Hamas contra Israel.

O líder do U2, Bono, mudou a letra de um dos sucessos do grupo "Pride (In the Name of Love)" durante apresentação em Las Vegas no domingo.

O vocalista fez um pedido ao público para que cantasse por "aquelas belas crianças naquele festival de música", em referência às centenas de mortos e feridos no festival Supernova, atacado pelo Hamas.

Madonna publicou um vídeo no Instagram com imagens da violência, acrescentando: "Ver todas estas famílias e, especialmente, as crianças sendo levadas, atacadas e assassinadas nas ruas é devastador".

"Os conflitos nunca podem ser resolvidos com violência. Infelizmente, a humanidade não compreende esta verdade universal. Nunca a entendeu. Vivemos em um mundo devastado pelo ódio", acrescentou a cantora pop.