Comunicado do Business Wire :Xpansiv

"Há um foco global maior nos mercados de carbono e vimos isso como uma oportunidade de trazer uma solução inovadora para nossos participantes do mercado e, ao mesmo tempo, posicionar a África do Sul como um contribuinte significativo para a descarbonização", disse Leila Fourie, CEO do JSE Group.

"Um aspecto empolgante de operar a infraestrutura dos mercados ambientais globais é a parceria com líderes como a JSE para possibilitar o crescimento de novos mercados na transição energética e apoiar eficientemente o financiamento climático", disse John Melby, CEO da Xpansiv. "Estamos ansiosos para trabalhar com a excepcional equipe da JSE para fornecer prontamente um mercado de carbono e energia renovável de classe mundial na África e para permitir que novos produtos e iniciativas regionais prosperem à medida que o continente aumenta sua ambição climática global."

Formada em 2016, a Xpansiv é uma fornecedora líder de tecnologia de mercado ambiental, incluindo infraestrutura de registro, dados de mercado e plataformas de gerenciamento de portfólio.

A África do Sul é o décimo segundo maior emissor de carbono do mundo e tem uma necessidade crescente de acesso e fornecimento de créditos de carbono. Um mercado de carbono voluntário sul-africano acelerará a criação de projetos de compensação de carbono, ajudará a atender à demanda por créditos por parte dos emissores que buscam compensar suas emissões, aumentará o interesse de investimento no país e contribuirá significativamente para ajudar no crescimento da economia e melhorar as práticas de sustentabilidade.

"Esta iniciativa é adequada para participantes do mercado que identificaram compromissos claros de sustentabilidade, especialmente em direção ao carbono zero. Estamos ansiosos para interagir com eles na gama de ofertas ambientais da plataforma", acrescenta Fourie.

"Nosso objetivo é promover a transparência em um cenário em evolução para o investimento ambiental. Esperamos fazer isso e, ao mesmo tempo, agilizar possíveis mecanismos de financiamento para esses projetos", conclui Fourie.