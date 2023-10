Comunicado do Business Wire :Visa Inc.

A Visa (NYSE: V), empresa líder mundial em tecnologia de pagamentos, anunciou hoje a formação de um Conselho Consultivo para o Visa Economic Empowerment Institute. O Visa Economic Empowerment Institute é um fórum para pesquisas originais e diálogo público-privado sobre pagamentos e políticas públicas. O Conselho Consultivo trará ao Instituto décadas de percepções e experiências coletivas de alguns dos principais líderes de pensamento em finanças e diplomacia internacionais no mundo atual. Com a orientação estratégica do Conselho Consultivo, o Visa Economic Empowerment Institute poderá acelerar sua agenda para impulsionar o acesso a pagamentos digitais e liberar novas oportunidades de crescimento econômico. Os membros fundadores do Conselho Consultivo do Visa Economic Empowerment Institute são: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine -- Dr. Axel Weber (Presidente), ex-presidente do UBS e ex-presidente do Banco Central Alemão (Bundesbank). Weber é atualmente consultor global sênior do Boston Consulting Group e membro do conselho consultivo do provedor de fintech, Raisin. "Estou honrado em atuar como Presidente do Conselho Consultivo inaugural do Visa Economic Empowerment Institute", disse Weber. "Precisamos superar as contínuas lacunas nas oportunidades econômicas que dificultam a participação equitativa de todos os indivíduos no ecossistema mundial de pagamentos. Estou confiante de que nosso conhecimento e experiência coletivos no Visa Economic Empowerment Institute irão ajudar a impulsionar avanços impactantes em políticas públicas concebidas a capacitar todos."

-- Exmo. Lorde Colina, membro da Câmara dos Lordes do Reino Unido e antigo Comissário Europeu para a Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e União dos Mercados de Capitais. "O maior desafio político que enfrentamos na Europa é como aumentar a competitividade de nossa economia e acelerar o crescimento. Se falharmos nisto, falharemos em tudo. Através de sua pesquisa, espero que o Visa Economic Empowerment Institute ajude a mostrar aos formuladores de políticas o que precisam fazer para intensificar suas economias e difundir oportunidades para o crescimento das empresas", afirmou Lorde Hill. -- Embaixador Koji Tsuruoka, ex-embaixador do Japão no Reino Unido e negociador-chefe de acordos comerciais internacionais, incluindo a Parceria Trans-Pacífico. Tsuruoka passou 43 anos no Ministério das Relações Exteriores do Japão. "Conheço em primeira mão o impacto que a colaboração estratégica e internacional pode ter na expansão do acesso à economia mundial", disse Tsuruoka. "Fazer parte do Conselho Consultivo do Visa Economic Empowerment Institute em sua origem é um próximo capítulo promissor para desbloquear o potencial e o crescimento nos pagamentos." "O Visa Economic Empowerment Institute é uma extensão natural da finalidade da Visa, ou seja, elevar todos, em todos os lugares. Axel, Koji e Jonathan compartilham nossa paixão pela capacitação econômica e trarão novas perspectivas para o discurso da política de pagamentos", disse Kelly Mahon Tullier, Vice-Presidente, Diretor de Pessoal e Assuntos Corporativos da Visa. "Estamos animados em adicionar a orientação estratégica de três líderes mundiais, cuja experiência coletiva abrange quase um século de conhecimento." O Conselho Consultivo terá foco em aplicar os três pilares estratégicos de pesquisa do Visa Economic Empowerment Institute: -- Imaginar um futuro aberto para pagamentos: Identificamos oportunidades para os setores público e privado trabalharem em conjunto, a fim de criar e sustentar um ecossistema de pagamentos aberto e inovador, para que pessoas, empresas e economias possam prosperar. -- Liberar o crescimento através do comércio: Trabalhando em conjunto, as partes interessadas podem encontrar o equilíbrio certo para garantir que o âmbito do comércio digital seja competitivo, contínuo, seguro e acessível a todos.

-- Promover a equidade e inclusão digital: Nossa meta em promover a equidade digital é chegar ao ponto em que todas as pessoas e empresas possam participar e receber os benefícios da economia digital. Para mais informação sobre o Visa Economic Empowerment Institute e o compromisso da Visa com a capacitação econômica, clique aqui.

