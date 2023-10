Comunicado do Business Wire :NetApp, Inc.

"Por meio da nossa inovação conjunta com a Ducati, desempenhamos um papel fundamental na revolução da sua infraestrutura de dados, melhorando todas as facetas do seu desenvolvimento, design e engenharia de software", disse Gabie Boko, Diretor de Marketing da NetApp. "Nossa colaboração permitiu o compartilhamento e análise de dados quase em tempo real, acelerando todo o cenário de análise de dados de motociclismo de elite. A Ducati é uma das estrelas brilhantes no 'Motor Valley' da Itália e estamos empenhados em trabalhar com a Ducati para ajudá-los a alcançar maior sucesso."

"Com essa plataforma de gerenciamento de dados, podemos gerenciar, compartilhar, proteger e mover perfeitamente nossos dados em nosso ambiente de nuvem híbrida, da fábrica para nossa garagem e para a pista durante uma corrida, e compartilhar dados com nossos engenheiros de uma forma que seja rápido, seguro e contínuo", disse Gigi Dall'Igna, gerente-geral da Ducati Corse. "Como detentores da Tríplice Coroa e com o nosso primeiro título mundial de pilotos de MotoGP em 15 anos, precisamos da melhor tecnologia, dados e gestão de dados para garantir que defendemos estes títulos e estamos confiantes na nossa parceria com a NetApp para nos ajudar a fazer isso."

Fundada em 1926, desde 1946 a Ducati fabrica motocicletas de inspiração esportiva, caracterizadas por motores de alto desempenho, design inovador e tecnologia de ponta. A fábrica da Ducati está localizada no distrito de Borgo Panigale, em Bolonha. A gama de modelos abrange vários segmentos de mercado com as seguintes famílias: DesertX, Diavel, XDiavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, Panigale, Streetfighter e SuperSport. Em 2015, a Ducati apresentou a Ducati Scrambler: uma nova marca composta por motocicletas, acessórios e vestuário que se destaca por sua criatividade e autoexpressão. Em 2020, a Ducati revelou a Multistrada V4, a primeira motocicleta do mundo equipada com radar dianteiro e traseiro, que com sua tecnologia marca um novo marco para o mundo das duas rodas. As icônicas motocicletas da Ducati, juntamente com uma extensa variedade de acessórios para motocicletas e vestuário técnico e de estilo de vida, são distribuídas em 90 países em todo o mundo. Em 2022, a Ducati entregou 61.562 motocicletas a clientes apaixonados. A Ducati compete com equipes oficiais no Campeonato Mundial de MotoGP e no Campeonato Mundial de Superbike. Na MotoGP, onde a Empresa compete desde 2003, a Ducati conquistou o título de Construtores em 2007, 2020, 2021 e 2022, o título de Equipes em 2007, 2021 e 2022 e o título de Pilotos em 2007 e 2022, tornando-se duas vezes Campeã Mundial. Na Superbike, a Ducati conquistou 18 títulos de Construtores e 15 títulos de Pilotos, confirmando sua posição como a fabricante de maior sucesso na categoria. 2022 marcou um ano sem precedentes para a Ducati: pela primeira vez em sua história, a empresa conquistou a Tríplice Coroa nos Campeonatos Mundiais de MotoGP e Superbike. De 2023 a 2026, a fabricante de motocicletas é a única fornecedora oficial de motocicletas para a Copa do Mundo FIM Enel MotoE?, a classe elétrica do Campeonato Mundial de MotoGP.

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa global de software centrada em dados e orientada para a nuvem que capacita as organizações a liderar com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa fornece sistemas, software e serviços de nuvem que permitem que elas executem seus aplicativos de forma otimizada, do data center à nuvem, quer estejam desenvolvendo na nuvem, migrando para a nuvem ou criando suas próprias experiências de nuvem no local. Com soluções que funcionam em incontáveis ambientes, a NetApp ajuda as organizações a criar sua própria estrutura de dados e a fornecer com segurança os dados, serviços e aplicativos certos para as pessoas certas - a qualquer momento e em qualquer lugar. Saiba mais no site www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.