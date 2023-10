Comunicado do Business Wire :CHINT Global

"A CHINT possui a sede regional com uma estrutura totalmente funcional e possui experiência na migração de plataformas de capacidade para interagir de forma profissional com os clientes", afirma a Sra. Lily Zhang, presidente da CHINT Global. "Com esse histórico, a estratégia da CHINT é 'Local para Global, Global para Local', e convidamos todos os convidados do mundo a se juntarem a nós para uma melhor conexão da energia global."

Realizado a cada dois anos, desde 2005, o CIMF também serve como um local exclusivo para conectar e colaborar com seus pares. Depois de experimentar a expansão de sua escala, o acúmulo de clientes e os esforços conjuntos de todas as partes, o CIMF permitiu que os participantes trocassem ideias, enfrentassem desafios emergentes e aproveitassem oportunidades futuras. O 10º CIMF retornou ao formato presencial com um webcast ao vivo no site oficial e no aplicativo Go CHINT, após a edição anterior ter sido realizada de forma totalmente virtual. Foi uma plataforma valiosa para a CHINT compartilhar seu progresso no enfrentamento das várias oportunidades e desafios do setor, assim como funcionou como uma valiosa chance para os clientes da CHINT se envolverem com especialistas de renome mundial do setor de energia.

O fórum permitiu que os participantes ouvissem os especialistas do setor, que analisaram as últimas tendências e previram a trajetória do setor global de energia. Novamente, o fórum reuniu perspectivas globais e apresentou observações e práticas da energia elétrica mundial. O Sr. Nan Cunhui, presidente do CHINT Group, disse em seu discurso principal que a nova economia se tornou o pilar do desenvolvimento, e o CHINT pediu uma ação global conjunta para acelerar a transformação da energia verde.

A Sra. Lily Zhang disse que o 10º CIMF é também uma oportunidade para todas as áreas da vida conhecerem a CHINT novamente. Com relação à globalização regional da CHINT, às capacidades de toda a indústria, ao modelo de cooperação aberta e às capacidades de personalização multicenário, a CHINT estará mais intimamente conectada com os clientes globais.

O fórum também contou com um painel de discussão intitulado "Desafios e Oportunidades para as Empresas Globais na Nova Era", que abordou as alterações climáticas globais, a geopolítica, o desenvolvimento sustentável e a necessidade de uma transição energética ordenada. A mesa redonda foi organizada pela Sra. Mattie Bekink, diretora para China da Economist Intelligence Corporate Network, como anfitriã dessa parte, juntamente com a Sra. Liu Meng, representante geral da Região Ásia-Pacífico do Pacto Global das Nações Unidas, Sr. Kenneth Jarrett, conselheiro sênior da ASG, e Sr. Prabhu Ramkumar, vice-presidente e diretor de Sustentabilidade da TÜV SÜD Norte da Ásia.

No subfórum, a CHINT apresentou algumas de suas tecnologias, como armazenamento de energia, data center, baixo carbono, subestação móvel e aplicações de grafeno de novos materiais, que buscam contribuir para a descarbonização profunda de seu mix de energia. A CHINT está continuamente refinando suas soluções solares inteligentes, incluindo seu sistema de iluminação pública de baixo carbono, para aumentar a eficiência e a capacidade, ajudando a reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Ela também desenvolveu uma tecnologia abrangente de subestação móvel, permitindo a rápida implantação em áreas que precisam de energia adicional.