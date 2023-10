Comunicado do Business Wire :Blue Yonder

"A Doddle conseguiu o que poucas outras empresas conseguiram: resolveu o problema do primeiro ao último quilômetro, junto com as devoluções omnicanal", disse Duncan Angove, CEO da Blue Yonder. "A beleza da solução da Doddle é que ela resolve o problema das devoluções de ponta a ponta. Do início das devoluções às regras de devolução, do processamento de devoluções na loja até os quiosques de autoatendimento, passando pelo manuseio de devoluções no depósito e de volta ao estoque. A proliferação do comércio eletrônico - e, portanto, das devoluções - aumentou a pressão sobre as transportadoras, turvou as águas do gerenciamento de estoque e criou frustrações para os compradores. Os recursos da Doddle proporcionam uma experiência diferenciada e superior para o cliente e nos ajudarão a levar adiante nossa missão de transformar a cadeia de abastecimento."

Com os recursos da Doddle, a Blue Yonder será capaz de oferecer aos varejistas e prestadores de serviços logísticos, como transportadoras, não apenas uma experiência transformada, mas simplificada, para os seus próprios clientes, mas também um maior potencial de crescimento à medida que procuram fortalecer os seus negócios e construir cadeias de abastecimento mais sustentáveis. Além disso, os quiosques de devolução de autoatendimento e as redes de coleta e entrega (PUDO) da Doddle oferecem às empresas de varejo e logística uma solução eficiente e muito necessária para os desafios atuais de gerenciamento de devoluções.

A Blue Yonder, uma fornecedora líder de soluções de cadeia de abastecimento, anunciou hoje a assinatura de um acordo para adquirir a Doddle, uma importante empresa de tecnologia "first and last mile", (o que significa abranger o processo de entrega de mercadorias da primeira etapa à última etapa, ou seja, do primeiro ao último quilômetro), cofundada por Tim Robinson e Sir Lloyd Dorfman. Uma vez concluído, o acordo permitirá que a já robusta gama de ofertas de gerenciamento de cadeia de abastecimento e comércio da Blue Yonder se expanda com experiência de ciclo completo abrangendo o destino final, gerenciamento de devoluções e soluções de logística reversa.

Embora antes fossem uma consideração tardia, as empresas agora reconhecem a importância tremenda de ofertas de entrega e devoluções robustas e otimizadas, e as soluções da Doddle oferecem aos clientes uma maneira ininterrupta de reduzir custos e desperdício de estoque. Em 2022, de acordo com a National Retail Federation, os consumidores devolveram mais de US$ 816 bilhões em produtos, e algumas estimativas sugerem que apenas cerca de 50% dos produtos devolvidos retornam às prateleiras das lojas. As devoluções, em particular, são um grande problema para varejistas, transportadoras e consumidores, e o gerenciamento de devoluções é um dos maiores pontos focais do comércio eletrônico global em 2023, à medida que o setor se torna cada vez mais consciente do impacto que as devoluções podem ter na experiência do cliente e na lucratividade geral.

Com a Doddle, a Blue Yonder será a única empresa com um conjunto abrangente desde o planejamento e execução até o cumprimento e retornos para construir cadeias de abastecimento de ponta a ponta mais sustentáveis e lucrativas. No final, os clientes de Gerenciamento de Armazém (WMS), Gerenciamento de Pedidos (OMS) e Gerenciamento de Transporte (TMS) da Blue Yonder, incluindo varejistas, prestadores de serviços de logística e transportadores postais, terão o potencial de crescimento em escala e redução de custos, com uma experiência logística de círculo completo. A Doddle amplia as ofertas da Blue Yonder para orquestrar totalmente a rede, desde o envolvimento do cliente até lojas, centros de atendimento e logística, completando o ecossistema necessário para apoiar a logística reversa, consolidações de remessas e circularidade de estoque.

"Atualmente, mais de 900 varejistas e fornecedores de logística no mundo inteiro trabalham com a Doddle para ajudar a gerenciar os desafios crescentes no primeiro e no último quilômetro", disse Tim Robinson, fundador e CEO da Doddle. "Entretanto, sabíamos que, para encontrar a solução perfeita para enfrentar esses desafios, precisávamos integrar nossas ofertas a um forte fornecedor de soluções de planejamento, orquestração e execução da cadeia de abastecimento. A escala e a profunda experiência da Blue Yonder são a aliança perfeita, e estamos ansiosos para ajudar mais empresas a enfrentar esses desafios - juntos."

Este acordo é indicativo do momento da Blue Yonder no espaço de gerenciamento de cadeia de abastecimento e permitirá que a empresa continue a mostrar sua força nos setores de varejo e logística. O acordo de aquisição foi assinado pela Blue Yonder e pela Doddle em 11 de outubro, e a transação deve ser concluída no quarto trimestre de 2023. A intenção de adquirir a Doddle foi anunciada conjuntamente por Angove e Robinson na ICON London, a principal conferência da cadeia de abastecimento da Blue Yonder.

Sobre a Doddle

A Doddle foi fundada em 2014 por Tim Robinson e Sir Lloyd Dorfman, fundador da Travelex. A Doddle é a plataforma tecnológica "first and last mile" para empresas líderes em logística de comércio eletrônico. Nossas soluções potencializam a entrega e as devoluções para marcas da Amazon ao Australia Post, abrangendo o gerenciamento de devoluções de ponta a ponta, a automação de entregas e a operação e o gerenciamento de redes fora de casa. Nosso objetivo é tornar o comércio eletrônico mais eficiente e sustentável para transportadoras de encomendas e varejistas, além de proporcionar uma experiência melhor para os consumidores. Cada solução foi inovada e atualizada continuamente com base em nossos aprendizados no mercado com parceiros, de modo que nossas jornadas de usuário são altamente otimizadas e nossa tecnologia é testada na prática.