Comunicado do Business Wire :AstraZeneca

A AstraZeneca anunciou hoje os oito vencedores do Desafio de Pós-Doutorado em P&D de 2023 e concordou em financiar suas posições de pós-doutorado em um dos centros estratégicos de P&D da empresa, em Cambridge, Reino Unido, Gaithersburg ou Boston, EUA, ou Gotemburgo, Suécia.

O Desafio de Pós-Doutorado em P&D se destaca entre as iniciativas tradicionais de pós-doutorado do setor que costumam oferecer projetos predefinidos. O programa único da AstraZeneca, agora em execução pelo segundo ano, permite que cientistas em início de carreira de qualquer parte do mundo apresentem e potencialmente persigam as suas próprias propostas de investigação inovadoras dentro da Empresa. Com o apoio de equipes de investigação altamente qualificadas e multidisciplinares, os vencedores prosseguirão os seus projetos de investigação únicos para, em última análise, acelerar a descoberta de medicamentos para algumas das doenças raras e crônicas mais complexas do mundo. Ao incentivar o pensamento diversificado e a colaboração global, a AstraZeneca ultrapassa os limites da ciência para fornecer medicamentos que mudam vidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após serem pré-selecionados entre quase 100 candidatos, oito finalistas apresentaram suas propostas de pesquisa em um evento ao vivo no Centro de Descoberta (DISC) da AstraZeneca, localizado em Cambridge, Reino Unido. Depois de se apresentarem a um painel de jurados composto pela AstraZeneca e por líderes externos da área de ciências da vida, os vencedores foram selecionados com base no mérito científico e no potencial de criar um impacto real para os pacientes.