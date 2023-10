Brasil negocia retirada de 28 brasileiros da Faixa de Gaza; governo mantém conversas com Egito

O governo brasileiro identificou 28 brasileiros que estão na Faixa de Gaza que solicitaram repatriação. A saída está sendo negociada com o governo do Egito, mas ainda não há previsão do deslocamento do grupo por conta dos bombardeiros na região de Rafah, na fronteira entre Gaza e Egito, por onde será feito o resgate.

Do grupo de 28 brasileiros, parte está reunida em uma escola local, onde lhes foram fornecidos alimentos, colchões e roupas de cama. A maioria são mulheres e crianças.

A Embaixada do Brasil em Tel-Aviv solicitou formalmente ao governo de Israel que não bombardeie a escola.