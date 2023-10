Brasil convoca para amanhã reunião do Conselho da ONU para debater guerra entre Israel e Hamas

Esta será a segunda reunião do Conselho de Segurança da ONU em menos de uma semana, após ter sido deflagrado no último dia 7 o conflito entre Hamas e Israel.

Ele cumpria agenda de trabalho no Camboja e seguiria para as Filipinas. Contudo, para participar do encontro do Conselho de Segurança, adiou esta última viagem.

O Brasil convocou para a sexta-feira, 13, uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para tratar sobre a guerra entre Israel e o grupo Hamas. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está a caminho de Nova York para participar do encontro.

O Brasil preside o Conselho no mês de outubro. Na primeira reunião, um dia após o conflito, o Brasil condenou os ataques contra civis.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vem sendo criticado pela ausência de uma posição e condenação enfática do governo federal contra o Hamas. O País segue o que é determinado pela ONU e, portanto, não classifica o grupo como terrorista. Na quarta-feira, o embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte, secretário da África e do Oriente Médio, disse que uma possível classificação do Hamas como "terrorista" pelo Brasil será debatida no Conselho.

"Os desdobramentos políticos de um conflito, como o conflito em Israel-Palestina, é algo que está sendo tratado no Conselho de Segurança e, no momento, no mês de outubro, presidido pelo Brasil, essas questões serão objeto de consideração no âmbito do Conselho de Segurança", disse o embaixador, em coletiva realizada no Palácio do Itamaraty.

De acordo com Sobral, o embaixador Sérgio França Danese, representante permanente do governo brasileiro junto à ONU, está engajado em fazer consultas com os membros do Conselho de Segurança para "obter consensos" sobre o conflito.

Até a manhã desta quinta-feira, foram confirmadas duas mortes de brasileiros por conta dos conflitos. Há uma terceira brasileira que ainda permanece desaparecida. Na quarta-feira, Sobral também afirmou que ainda não havia confirmação de que há brasileiros feitos de reféns pelo Hamas.

Na madrugada desta quinta, pousou no Rio de Janeiro a segunda aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) transportando brasileiros de Israel. A terceira aeronave que opera a missão, um KC-390 Millennium, pousou pela manhã em Tel-Aviv e tem como destino final o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.