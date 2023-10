Brasil cede empate à Venezuela e deixa liderança das Eliminatórias

O Brasil tropeçou em casa nesta quinta-feira (12), ao ceder um empate em 1 a 1 com a Venezuela na Arena Pantanal, em Cuiabá, resultado que custou a liderança das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, que agora pertence à Argentina.

O zagueiro Gabriel Magalhães abriu o placar para a Seleção no início do segundo tempo (50'), mas na reta final o atacante Eduard Bello empatou para os venezuelanos com um lindo gol de puxeta (85').

