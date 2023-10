Ataques aéreos de Israel atingem aeroportos em Damasco e Aleppo, diz mídia estatal da Síria

Tratam-se dos primeiros ataques israelitas à Síria desde que o grupo terrorista palestino Hamas realizou ataques mortais no sul de Israel.

A mídia estatal síria informou que ataques aéreos israelenses atingiram nesta quinta-feira, 12, os aeroportos internacionais da capital síria, Damasco, e da cidade de Aleppo, no norte, danificando suas pistas e deixando-os fora de serviço. Segundo um oficial militar não identificado ouvido pela agência de notícias estatal Sana , ninguém ficou ferido.

Os ataques aéreos ocorreram um dia antes da visita agendada do ministro das Relações Exteriores do Irã à Síria para se reunir com autoridades e discutir sobre a situação volátil na região.

Israel tem como alvo aeroportos e portos marítimos nas partes da Síria controladas pelo governo, numa aparente tentativa de impedir o envio de armas do Irã para grupos militantes apoiados por Teerã, incluindo o Hezbollah, do Líbano.

Nos últimos anos, Israel realizou centenas de ataques contra alvos dentro de partes da Síria controladas pelo governo, incluindo ataques aos aeroportos de Damasco e Aleppo, mas raramente reconhece ou discute as operações. Fonte: Associated Press.