Argentina vence Paraguai e se mantém 100% nas Eliminatórias

A Argentina se manteve com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Paraguai por 1 a 0 nesta quinta-feira (12), em Buenos Aires, pela 3ª rodada da competição.

O único gol do jogo saiu logo aos três minutos do primeiro tempo, com o zagueiro Nicolás Otamendi acertando belo chute de primeira após cobrança de escanteio pela esquerda de Rodrigo de Paul.

Sem o craque Lionel Messi no time titular, e com a ausência de Ángel Di María, o técnico Lionel Scaloni optou pelo esquema 4-4-2 para escalar a 'Albiceleste', com dupla de ataque formada por Lautaro Martínez e Julián Álvarez.