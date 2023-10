Aeronave presidencial aguarda autorização para pousar no Egito

Serão resgatados cerca de 20 brasileiros que manifestaram interesse em voltar ao País e estão em Gaza. Esse grupo precisa de autorização para atravessar a fronteira com o Egito, momentaneamente fechada por causa dos ataques de Israel. O chanceler brasileiro Mauro Vieira está em contato com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, desde a noite de quarta-feira, 11, para garantir uma passagem humanitária para os brasileiros na travessia de Gaza para o Egito.

O avião, utilizado pela Presidência da República, tem capacidade para 40 pessoas e deixou Brasília por volta das 16h30 desta quinta-feira, 12. A aeronave fará uma parada técnica em Ilha do Sal, em Cabo Verde, antes de pousar em Roma, onde aguardará autorização para seguir até o Egito para buscar os brasileiros que estão do lado palestino da guerra entre Israel e Hamas.

A sexta aeronave enviada com urgência pelo governo para a repatriação de brasileiros vai buscar aqueles que estão em Gaza e ainda precisa de autorização para pousar no Egito.

De acordo com a nota do governo, neste momento, o trabalho é de reunir a documentação dos brasileiros e dos veículos que seriam usados na operação. Isso garantiria a segurança do deslocamento, já que autoridades egípcias, palestinas e israelenses serão informadas sobre o dia e o horário em que o ônibus faria esse trajeto.

Ainda segundo o texto, a repatriação foi um dos temas da videoconferência realizada nesta quinta-feira, 12, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com os ministros José Múcio (Defesa), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secom). Também participaram da reunião Celso Amorim (Assessor-Chefe da Assessoria Especial do Presidente da República) e Marco Aurélio Marcola (Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República).

Balanço

Até o momento, o governo já deslocou seis aeronaves para repatriar brasileiros que estão na zona de conflito entre Israel e Hamas. Ao todo, 494 brasileiros já foram deslocados desde o início da operação.

O primeiro voo, com 211 brasileiros, chegou ao País na madrugada de quarta-feira, 11, em Brasília. A segunda aeronave pousou na madrugada desta quinta, 12, no Rio de Janeiro, com 214 passageiros, além de quatro animais domésticos. Um terceiro voo já deixou Tel Aviv nesta quinta, com 69 brasileiros, e deve aterrissar no Brasil na sexta-feira, 13, em Guarulhos, São Paulo.