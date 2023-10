'Voltando em Paz': entenda a maior operação de repatriação da história do Brasil

Equipes médicas e psicólogos foram acionados na missão, para prestar assistência aos repatriados. Um segundo voo de repatriação partiu de Tel Aviv aproximadamente às 12h30 (horário de Brasília) nesta terça, com 214 passageiros, incluindo cinco crianças de colo, além de quatro animais de estimação. O pouso está previsto para o início da madrugada de quinta-feira, na Base Aérea do Galeão.

Um voo de repatriação de brasileiros vindos de Israel pousou em Brasília na madrugada desta quarta-feira, 11, trazendo a solo nacional 211 brasileiros que estavam na região durante os conflitos entre Israel e Hamas. Este foi o primeiro de seis voos que serão feitos até domingo, 15, na maior operação de repatriação da história do País, de acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB).

"O formulário foi disponibilizado para os brasileiros que estão na região preencher não apenas por interesse na repatriação, mas também para a embaixada saber onde eles estão e qual sua situação, para poder oferecer algum outro tipo de apoios além da repatriação. Vários não querem partir", explicou o diretor do Departamento Consular do Itamaraty, Aloysio Mares Dia Gomide Filho, acrescentando que há cadastros repetidos.

São estimados 14 mil brasileiros residentes em Israel e 6 mil brasileiros na Palestina. O Itamaraty disponibilizou ao público um formulário online, onde as pessoas poderiam manifestar seu interesse em voltar para o Brasil. Até o momento, 2,7 mil brasileiros se cadastraram no formulário, mas nem todos pretendem retornar neste primeiro momento.

Até o sábado, 14, a expectativa do governo brasileiro é repatriar 900 brasileiros. A maioria deles é composta por turistas que visitavam Tel Aviv e Jerusalém quando o ataque ocorreu no último sábado, 7.

A Embaixada do Brasil em Tel Aviv está organizando a ordem de grupos de brasileiros que deixarão a região. Entre os grupos prioritários para embarque nos voos da FAB, estão pessoas que residem no Brasil (turistas ou viajantes a trabalho, por exemplo), pessoas com deficiência, idosos, grávidas e menores de idade.

Para agilizar o processo, o Ministério das Relações Exteriores está pedindo que aqueles que tiverem passagens aéreas para datas próximas já compradas, ou condições para adquiri-las, embarquem em voos comerciais a partir do aeroporto Ben-Gurion.

Quais aviões estão sendo utilizados pelo governo federal?